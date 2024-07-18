Центр Ялты остался без электричества из-за аварии на подстанции

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Авария на подстанции привела к отключению электричества в центре Ялты, сообщили в четверг в администрации города.

"В связи с аварией на подстанции Дарсан (поврежден высоковольтный кабель) произошло отключение электроэнергии в центральной части Ялты", - сказано в телеграм-канале администрации.

Количество отключенных абонентов не уточняется. Специалисты работают над устранением аварии, ожидается, что это займет четыре-пять часов. Остальных жителей города попросили по возможности сократить энергопотребление.

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