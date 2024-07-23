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Государственно-частное партнерство в строительстве аэродромной инфраструктуры получит поддержку

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Государственно-частное партнерство будет поддерживаться в строительстве аэродромной инфраструктуры аэропортов, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер во вторник в рамках поездки в Новосибирск осмотрел новый аэровокзальный комплекс местного аэропорта. Он также ознакомился с планами развития авиационного хаба "Толмачево" и его инфраструктуры.

"Мы договорились о том, что государственно-частное партнерство будем поддерживать в строительстве, в том числе, аэродромной инфраструктуры. Тут очень важно в первую очередь обеспечить безопасность всего: транспортного движения, состояния покрытия, полос. И без сомнения, именно Росавиация должна быть в этом смысле заказчиком", - заявил Мишустин.

Если государственно-частное партнерство поддержит эту историю, то можно будет вкладывать частные средства, в том числе, в строительство полос, добавил премьер, назвав важным подключение к этой работе других инвесторов. "Я уверен, что в стране найдутся инвесторы и бизнес, которые будут развивать, делать это комфортным, удобным, доступным для людей", - сказал премьер.

Он заявил о необходимости улучшать связанность страны, дать людям возможность летать с минимальным количеством пересадок не через Москву, а напрямую в соседние регионы. "И такой хаб, как, в частности, "Толмачево", Новосибирск - это отличное решение для очень многих", - сказал Мишустин.

Премьер отметил рост пассажиропотока аэропорта в последний период: "9 млн пассажиров - я смотрел цифры ваши, чуть больше 7 млн было в прошлом году, 6 млн было до этого. Но рост идет, скажем так, миллионами уже человек. Это очень важно".

Он поблагодарил региональные власти и инвестора, который вложил средства в развитие аэропорта. Премьер напомнил, что к 2030 году предстоит реконструировать 75 аэропортов. "Вот уже вы сегодня даете нам абсолютную уверенность в том, что эти задачи будут выполнены. И вообще для людей, если мы говорим о Новосибирске, это будет очень удобно", - заявил Мишустин.

Он также высказался за учет мнения людей при дальнейшем развитии авиасообщения. "Уверен, что исследования и соответствующая аналитика дадут возможности нам скорректировать маршруты. Вы сказали, например, увеличение маршрутов в Горно-Алтайск, другие регионы. И действительно здесь связка: Томск, Омск, Горно-Алтайск, тут и Кемерово недалеко... Все это связанностью будет обеспечено", - сказал премьер.

Михаил Мишустин
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