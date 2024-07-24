Мишустин посетил новосибирский Академгородок

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время поездки в Новосибирск посетил Академгородок.

Это один из важнейших научных и образовательных центров России. На его территории расположены президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), 25 научно-исследовательских институтов, Международный томографический центр, Центральный сибирский ботанический сад, филиал Государственной публичной научно-технической библиотеки, Новосибирский государственный университет (НГУ), Физико-математическая школа.

Мишустин, в частности, осмотрел расположенный в Академгородке технопарк. Проект реализован для внедрения в промышленность научных разработок СО РАН и инновационных компаний.

Решение о строительстве технопарка было принято в 2006 году. Сейчас это региональный институт развития, ключевые функции которого - развитие производственной, деловой и социальной инфраструктуры, предоставление резидентам технологических и бизнес-сервисов.