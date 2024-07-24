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Мишустин отметил важность использования компаниями отечественных инноваций

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости использования российскими компаниями отечественных инновационных решений.

"Нам сложно сразу воевать, конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно, аккуратно надо сделать так, чтобы отечественные решения, которые пока и не могут быть лучшими в мире, но они пусть начинают использоваться компаниями. И мы до 50% затрат можем компенсировать на российское оборудование из реестра Минпромторга", - сказал Мишустин в ходе посещения в среду технопарка новосибирского Академгородка.

Он добавил, что речь пока идет о небольших суммах - до 20 миллионов рублей. "Но уверен, что по мере того, как это будет развиваться, мы придумаем новые инструменты", - заявил премьер.

Глава правительства упомянул также о возможностях промышленной ипотеки, кластерной инвестиционной платформы. Он отметил, что все это относится к инструментам для достижения промышленного и технологического суверенитета страны. "Везде, в каждой мелочи нужно это видеть и добавленную стоимость оставлять у себя в стране именно по высокотехнологичным вещам", - сказал премьер.

Мишустин упомянул и о других возможностях поддержки технопарка на уровне региона. "Мы понимаем, что есть много запросов для того, чтобы снизить затраты на управление всем процессом. И чем больше резидентов, чем больше здесь компетенций, тем, конечно, больше вопросов встает. Сейчас много что сделано, чтобы вы могли использовать инструменты, в частности, компенсации затрат на инфраструктуру через субсидии регионального бюджета напрямую, это сделано", - заявил он.

Кроме того, как отметил Мишустин, можно использовать льготные займы Регионального фонда развития промышленности. "Мы его как могли докапитализировали. Есть макроэкономическая ситуация, вот были средства (на пополнение фонда). Вот, например, в Новосибирской области этот фонд 1 миллиард рублей, до конца года будет еще 30 миллионов - на субсидии, на то, чтобы ставку "гасить", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что "это тоже элемент технологической политики страны".

Михаил Мишустин
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