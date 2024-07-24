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Путин поручил обеспечить заселение в отели по водительским правам с лета 2025 г.

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность российским туристам заселяться в гостиницы по водительским правам с 1 июля 2025 года, сообщает сайт Кремля.

"Правительству Российской Федерации при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации нужно обеспечить с 1 июля 2025 г. возможность заселения граждан Российской Федерации в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительству поручено провести в этом году отбор инвестпроектов, при реализации которых субъектам РФ в 2025 - 2027 годах будут предоставлены субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения.

"В качестве приоритетных определяются проекты, предусматривающие строительство вблизи приоритетных автомобильных туристских маршрутов, - М-4 "Дон", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева", М-12 "Восток", - говорится в сообщении.

На эти цели предусмотрено финансирование в размере не менее 5 млрд рублей ежегодно.

Владимир Путин
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