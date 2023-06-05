Началась ликвидация отходов Байкальского ЦБК

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, входит в ГК "Росатом") приступило к ликвидации накопленного экологического вреда на территории недействующего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 2021 году мы совместными усилиями провели первоочередные мероприятия по понижению надшламовых вод и сегодня приступаем к важному и масштабному этапу - комплексу работ по очистке территории", - заявил через пресс-службу губернатор региона Игорь Кобзев.

Он заверил, что все работы будут проходить под контролем правительства Иркутской области, надзорных органов, научных сообществ и общественных организаций.

Ожидается, что возможная угроза загрязнения озера Байкал отходами БЦБК будет снята в ближайшие четыре года.

Гендиректор ФЭО Максим Погодин уточнил, что сейчас идет подготовка территории для размещения будущих объектов технологической инфраструктуры. По его словам, заключены госконтракты и получено разрешение на строительство на двух объектах: площадке бывшего цеха очистных сооружений (ЦОС), которая расположена менее чем в 100 м от берега Байкала, и полигоне "Бабхинский", вмещающем более 2,2 млн куб. м производственных и бытовых отходов.

"В рамках заключенных государственных контрактов до конца текущего года планируется завершить подготовительные работы на площадках, включая строительство инженерных сетей и транспортной инфраструктуры, произвести заказ и изготовление основной части технологического оборудования для очистки щелокосодержащих стоков и надшламовых вод, осуществить закрытие теплового контура возводимых производственных зданий", - сказал Погодин.

"В 2024 году будет завершен монтаж технологического оборудования, его обвязка, и мы начнем комплекс пуско-наладочных работ", - уточнил он.

На площадке ЦОС планируется откачать накопленные щелокосодержащие сточные воды и очистить на вновь возводимых очистных сооружениях. После этого будут демонтированы здания и сооружения на площадке, проведена рекультивация территория.

В свою очередь на полигоне "Бабхинский" предлагается разместить объекты технологической инфраструктуры для очистки скопившихся надшламовых вод. После этого карты полигона будут укрыты многослойным рекультивационным покрытием, препятствующим попаданию атмосферных осадков и миграции загрязняющих веществ в грунтовые воды.

Как сообщалось, в составе отходов самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами. По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн куб. м твердых веществ (шлам-лигнина, золы) и 729 тысяч куб. м воды.

Байкальский ЦБК прекратил работу в 2013 году, и с тех пор обсуждались варианты рекультивации его отходов, сосредоточенных в картах-накопителях. Потенциально они угрожают Байкалу экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

БЦБК был введен в эксплуатацию на южном побережье Байкала в 1966 году и выпускал беленую, небеленую, сульфатную вискозную целлюлозу.