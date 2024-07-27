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Трое жителей Каспийска задержаны по подозрению в подготовке терактов

Трое жителей Каспийска задержаны по подозрению в подготовке терактов
Архивное фото
Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Трое жителей дагестанского Каспийска задержаны по подозрению в подготовке терактов против сотрудников правоохранительных органов и в православном храме, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что задержанные - приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации, они граждане РФ.

Злоумышленники планировали диверсионно-террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в Каспийске.

"По адресам их проживания обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, флаги международной террористической организации, электронные носители информации, в используемых средствах связи - наставления по ведению боевых действии в городских и лесных условиях, стрелковой подготовке, инструкции по сборке взрывных, зажигательных устройств и ручных гранат", - говорится в сообщении.

По данным ЦОС, "задержанные дали признательные показания".

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ"), добавили в ФСБ.

В минувший четверг в правоохранительных органах Дагестана сообщили "Интерфаксу", что сотрудники спецслужб в Каспийске задержали нескольких мужчин, подозреваемых в связях с террористами.

Дагестан Каспийск ФСБ
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