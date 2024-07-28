В Дагестане арестованы трое подозреваемых в терроризме

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы (Дагестан) заключил под стражу задержанных в Каспийске троих мужчин, подозреваемых в терроризме, сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

"Суд своими постановлениями избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 25 сентября 2024 года. Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке", - сказала она.

По ее словам, согласно поступившим материалам, мужчины, не позднее июня 2024 года, заранее объединившись в устойчивую группу, создали террористическое сообщество с целью совершения подрыва храма Казанской иконы Божией Матери вместе с прихожанами в городе Каспийске, а также для совершения иных особо тяжких преступлений.

"По версии следствия, подозреваемые самостоятельно изготовили взрывное устройство, которое должны были использовать путем приведения в действие в здании церкви, для чего приискали необходимые компоненты для его изготовления и хранили готовое к использованию орудие преступления по месту жительства одного из них, до момента пресечения их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов", - сказала Мамаева.

Ранее сообщалось, что сотрудники спецслужб в дагестанском Каспийске задержали нескольких мужчин, подозреваемых в связях с террористами.