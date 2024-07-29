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В пригороде Миасса начали эвакуацию из-за угрозы подтопления

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В пригороде Миасса Смородинка начали превентивную эвакуацию людей, поскольку в этом районе жилье жилье может затопить, сообщил телеканалу "Россия 24" губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Есть риск, угроза того, что так называемый городской пруд, плюс отдельный пруд у населенного пункта Смородинка, это все пригород Миасса, что вода дойдет до жилых домов, она до сих пор поднимается," - заявил губернатор.

Поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей: "Даже если ситуация стабилизируется, все равно превентивная эвакуация необходима, чтобы сберечь жизнь и здоровье граждан".

В Миассе из-за подтопления домов эвакуируют жителей двух улиц.

В связи с аномальными дождями и переполнением водохранилищ округа введен режим ЧС на улицах Долинной и Торфянской.

В регионе с выходных наблюдается сложная паводковая обстановка из-за обильных многодневных дождей. В понедельник местами вновь идут дожди.

По данным ГУ МЧС по региону, в ряде муниципалитетов введен режим ЧС, на многих подтопленных территориях уровень воды уже снижается.

Население Миасса превышает 147 тысяч человек.

Алексей Текслер Миасс МЧС Смородинка Челябинская область
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