Возгорание в торговом центре в Симферополе локализовали

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание ТЦ "Лоцман" в Симферополе, сообщили во вторник в МЧС РФ.

В пресс-службе главка МЧС по Крыму уточнили, что возгорание локализовали на площади 500 кв. метров, на месте работают 112 специалистов и 41 единица техники.

Пожар в ТЦ "Лоцман" начался ранее во вторник. Первоначально сообщалось, что площадь пожара составила 50 кв. метров, затем она возросла до 500 кв. метров. У здания частично обрушилась крыша. Посетителей эвакуировали, пострадавших нет.

По предварительным данным причиной пожара стало сварочное оборудование, используемое во время ремонта детской комнаты на третьем этаже здания.