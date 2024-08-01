С января в интернете оказались более полумиллиарда записей персональных данных россиян

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Более 510 млн записей с персональными данными российских граждан "утекли" в интернет с начала текущего года, сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Количество инцидентов - эти данные дает нам Роскомнадзор - составило уже 334 случая. Рост - более чем в 2,3 раза по сравнению с предыдущим полугодием 2023 года, тогда эта цифра составляла 146 утечек", - сказал Хинштейн на пресс-конференции, посвященной итогам работы комитета в весеннюю сессию.

"Здесь лидером является, к сожалению, отрасль ритейла - 42% утечек происходит именно из торговых сетей, затем сфера услуг - 11%, соцсети, форумы и блоги - 8%, финансовый сектор - 7% и СМИ - 5%", - уточнил он.

По его словам, в осеннюю сессию планируется продолжить работу над законопроектом об ужесточении ответственности за утечки персональных данных, который был принят ранее в первом чтении. Еще в осеннюю сессию планируется обсудить инициативу о создании в РФ института уполномоченных операторов персональных данных, сообщил депутат.

"Вместе с Роскомнадзором мы обсуждаем возможный законопроект, который введет новый институт уполномоченных операторов персональных данных. По нашему замыслу, должны появиться те юридические лица, те структуры, которые с точки зрения своей профессиональной подготовленности и подтверждения качества их работы в уполномоченном органе смогут хранить персональные данные других", - сказал Хинштейн.

Депутат пояснил, что "с точки зрения закона о персональных данных сегодня оператором является любой, кто их обрабатывает". "Если учесть, что в России свыше 5 млн юридических лиц, включая ИП, то каждый из них - это оператор персональных данных. А также операторы связи, гостиницы, магазины, торговые сети, банки, - все-все-все, у кого есть данные более чем на двух граждан", - сказал он.

При этом понятно, по его словам, что "далеко не все из тех, кто эти персональные данные обрабатывает, готовы вкладываться в их защиту, и такая ситуация, конечно, неправильная". "Поэтому нужно дать возможность эти персональные данные передавать какому-то уполномоченному лицу по аналогии, скажем, с банковским хранилищем или с хранением оружия: сегодня закон позволяет любому гражданину, владеющему оружием, его в любой момент сдать на временное хранение государству", - считает парламентарий.