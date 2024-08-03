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Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Центр" в глубину обороны ВСУ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" за сутки продолжила продвижение в глубину обороны армии Украины, нанесла поражение шести украинским бригадам, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 151-й механизированных, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Сергеевка, Николаевка, Гродовка, Воздвиженка и Калиново Донецкой народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны, силами группировки отражены три контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.

Потери украинских войск на данном участке составили до 400 военнослужащих, три боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США и Marder производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина HMMWV производства США, три гаубицы, противотанковая пушка "Рапира" и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщает российское военное ведомство.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 101-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении Минобороны.

По информации министерства, потери ВСУ на этом участке фронта составили до 200 военнослужащих, четыре пикапа, четыре гаубицы и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка (Харьковская область), Макеевка (ЛНР) и Торское (ДНР). Отразили две контратаки штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

В зоне действий "Западной" группировки ВСУ потеряли до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак" и 10 автомобилей, сообщает министерство.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены шесть гаубиц и противотанковая пушка "Рапира". "Также уничтожены два полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении Минобороны.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 109-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Дылеевка, Красногоровка и Катериновка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны", - сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, здесь ВСУ потеряли до 710 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, семь гаубиц и противотанковую пушку "Рапира".

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и три полевых склада боеприпасов, информирует Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

На этом участке фронта ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, три гаубицы, сказали в военном ведомстве.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 144-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Щербаки, Каменское Запорожской области, Бургунка и Садовое Херсонской области", - сообщает Минобороны.

В зоне ответственности группировки потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, три автомобиля, две гаубицы и противотанковая пушка "Рапира", сообщили в военном ведомстве.

За сутки было уничтожено 140 украинских беспилотников, большинство - вне зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов, из них 80 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Российские военные сообщили, что поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125 и склады горючего ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Минобороны РФ
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