Путин поручил принять меры по улучшению экологической обстановки в регионах

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU -Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экологическое благополучие" подготовить поправки в законодательство по поступлению 100% платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты регионов.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития России, состоявшегося 29 мая.

В частности, в поручениях отражены меры для реализации национальной цели "Экологическое благополучие".

Правительству совместно с комиссией Госсовета поручено до 1 декабря этого года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в полном объеме (100%) в бюджеты субъектов Федерации.

Кроме того, должен быть уточнен перечень природоохранных мероприятий, на реализацию которых допускается расходование таких средств.

К этому сроку также должен быть рассмотрен вопрос о применении санкций к муниципальным и региональным организациям, которые не обеспечивают нормативную очистку сточных вод в период проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту центральных систем водоотведения.

Органам власти регионов должно быть предоставлено "право принимать решение по изменению предельного уровня оплаты коммунальной услуги по водоотведению для населения в случае строительства (реконструкции) объектов коммунальной инфраструктуры".

Доклад по исполнению этих поручений должен быть представлен до 1 декабря.