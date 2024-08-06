Эксперты утвердили учебник истории для студентов неисторических специальностей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Экспертный совет Минобрнауки РФ утвердил новый учебник по истории для студентов неисторических направлений, он будет доступен в электронных библиотечных системах вузов с сентября 2024 года, сообщил председатель Российского исторического общества и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Он пояснил, что в учебнике подробно освещены "основные черты российской цивилизации". "Более подробно рассматриваются периоды относительно недавнего прошлого. Основной акцент сделан на истории Великой Отечественной войны, включая установленные судом факты геноцида советского народа. (…) Разумеется особое внимание уделено событиям "русской весны" и специальной военной операции",- сообщил Нарышкин.

Он также предложил исключить из курса истории для неисторических специальностей разделы о всеобщей истории. Вместо них может быть разработан отдельный модуль для тех направлений подготовки где без знаний об всеобщей истории не обойтись.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в свою очередь пояснил, что над учебником работал большой авторский коллектив под руководством члена президиума Российского исторического общества, директора ИРИ РАН Юрия Петрова. Он подчеркнул, что его содержание прошло экспертизу РАН.

В 2023/2024 учебном году Минобрнауки России и Российское историческое общество разработали обязательный курс истории, который преподается студентам на первом курсе специалитета и бакалавриата вне зависимости от направления подготовки. На него отводится 144 академических часа, при этом 80% этого времени отводится на работу преподавателя со студентами.