Ведомства до 12 августа подготовят предложения по решению миграционных вопросов

Такое поручение по предложению Госдумы сформулировала вице-премьер Татьяна Голикова

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министерства и ведомства, в частности, МВД , Минцифры, Минюст, Федеральная служба судебных приставов, к 12 августа подготовят предложения по вопросам миграции в России, сообщила через пресс-службу Госдумы вице-спикер палаты, руководитель межфракционной парламентской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.

"Обращение Государственной думы в правительство РФ по вопросам миграции принято в работу и профильным министерствам и ведомствам - МВД, Минцифры, Минюсту, ФССП - даны поручения в срок до 12 августа подготовить предложения и внести их в правительство. Соответствующее поручение дано профильным вице-премьером Татьяной Голиковой", - сказала Яровая.

Вице-спикер напоминает, что по поручению спикера Думы Вячеслава Володина межфракционная комиссия подготовила обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, и 31 июля Госдума обратилась в правительство с предложением "рассмотреть вопрос о возможности использования всех существующих помещений в территориальных ОВД, где предполагается временное содержание административно задержанных, под цели и задачи временного размещения лиц, подлежащих выдворению, в том случае, если в специальных учреждениях нет мест или если данные объекты территориально удалены и требуется время для транспортировки".

"Выдворение и контролируемое пребывание - это те действия уполномоченных правоохранительных органов, которые позволяют быть уверенными гражданам Российской Федерации в том, что своевременно будут задействованы механизмы выявления, пресечения любых правонарушений, а тем более преступлений. Поэтому Государственной думой перед правительством был актуализирован вопрос донастройки всей системы, в том числе внесение изменений в постановление правительства, которое устанавливает порядок и условия содержания иностранных лиц в специальных учреждениях", - отметила Яровая.

Кроме того, в Госдуме обратили внимание правительства на выводы Счетной палаты о том, что "различные системы миграционного учета разрозненного характера не создают единого понимания тех важных вопросов, которые сопряжены с выработкой новых решений по миграционной политике", сообщила вице-спикер. По словам Яровой, Голикова поручила профильным министерствам рассмотреть данный вопрос с участием Счетной палаты.