Дмитрий Медведев сообщил о подготовке большого совещания о миграционном законодательстве

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке большого совещания по теме миграционного законодательства и пообещал навести порядок в этой теме.

"Приоритетная и сверхактуальная тема, о которой говорят каждый день - это совершенствование миграционного законодательства. Сейчас готовится совещание на эту тему, такое большое. Но надеюсь, что и в этом направлении будут сделаны решительные шаги по наведению порядка", - сказал он на встрече с фракцией партии "Единая Россия" в Госдуме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на последнем заседании весенней сессии также пообещал, что работа над законодательным регулированием вопросов миграции будет продолжена.

"У нас на рассмотрении остается 22 законопроекта, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Работа будет продолжена", - сказал он.

Он отметил, что в Думе создана специальная комиссия по данной тематике, но решать проблемы в сфере миграции нужно сообща с правительством.