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Что произошло за день: суббота, 10 августа

Эвакуация в Курской области, Лукашенко о своем президентском посте и арест главы Сергиево-Посадского округа

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Более 76 тыс. человек эвакуировано из приграничных районов Курской области, сообщили в МЧС России. Эвакуация продолжается.

- Несколько воздушных целей с Украины были уничтожены над территорией Белоруссии. Предположительно, это были ударные беспилотники, заявил Александр Лукашенко. МИД Белоруссии намерен сообщить международным организациям об инциденте.

- Транзит газа через Украину растет, заявка "Газпрома" на субботу - 39,6 млн куб. м, сообщили в компании. Заявка на пятницу была 38,5 млн куб. м.

- Лукашенко не исключил ухода с поста президента Белоруссии. Он сказал об этом во время поездки по Шкловскому району, при этом Лукашенко заверил местных жителей, что не собирается их бросать ни завтра, ни послезавтра.

- Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов арестован по делу о коррупции. По версии следствия, в общей сумме он получил взяток на 15 млн рублей.

- Томас Бах решил больше не выдвигаться на пост президента МОК. Он возглавляет организацию с 2013 года.

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