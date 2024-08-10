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Более 76 тыс. человек эвакуировано из приграничных районов Курской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Свыше 76 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области на безопасные территории, сообщил журналистам в субботу заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

"Приоритетным направлением работы оперативного штаба является отселение жителей этих районов в безопасные места. Всего с начала проведения данной работы в безопасные места было временно отселено более 76 тысяч человек. Часть людей разместились у родственников и близких, остальным предоставлена возможность разместиться в пунктах временного размещения. Всего в настоящее время развернуто 60 ПВР, в которых расположились более 4 400 человек", - сказал Шаров.

По его словам, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области, ПВР также работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

"Для вывоза людей из зоны отселения задействованы автомобильный и железнодорожный транспорт. Сформирован резерв автобусов, которые также будут задействованы для вывоза граждан в безопасные районы (...) Во всех пунктах временного размещения люди получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также информационную поддержку. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявление на материальные выплаты", - сказал представитель МЧС.

Накануне из-за атаки вооруженных сил Украины ситуация в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

МЧС Курская область
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