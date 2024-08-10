Власти сообщили о выезде жителей приграничных территорий Курской области

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что жители приграничных районов продолжают эвакуироваться.

"С 6 августа в нашем регионе продолжается выезд жителей из приграничных населенных пунктов. Люди приезжают централизованно на подготовленных автобусах, добираются на личном транспорте", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.

Смирнов добавил, что в регионе работает горячая линия, куда можно обратиться за помощью и узнать о местонахождении родственников. Помощь жителям региона оказывают сотрудники органов ЗАГС и специалисты пунктов временного размещения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев, в свою очередь, сообщил, что в регионе размещены жители Курской области. "Разместили 224 жителей Курской области в наших социальных учреждениях и ПВР в Рамонском, Хохольском, Таловском и Новоусманском районах, а также в Воронеже", - написал он в субботу в своем телеграм-канале.