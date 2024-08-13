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Мишустин заявил о необходимости в разы увеличить состав группировки космических аппаратов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россия в разы нарастит состав орбитальной группировки космических аппаратов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Чтобы выполнить задачи, которые поставил президент в майском указе, предстоит в разы нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, что позволит существенно повысить качество услуг для государства, граждан, бизнеса", - сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 и перспективу до 2036".

"Также нужно наладить конвейерное производство 250 единиц в год. Такой подход даст возможность снизить себестоимость спутников, отработать до совершенства целый ряд технологий, поддержать внутренний выпуск комплектующих", - отметил он.

Михаил Мишустин
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