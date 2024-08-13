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Глава ФСБ заявил, что июньские теракты в Дагестане совершили последователи салафизма

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что атаки на храмы и полицейских в Махачкале и Дербенте в июне этого года совершили последователи движения салафитов.

"Основная их (международных террористов - ИФ) цель - дестабилизация обстановки в России. Недавние атаки последователей салафизма на культовые сооружения и полицейских в Махачкале и Дербенте - наглядный тому пример", - сказал Бортников на заседании комитета во вторник.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Хроника 23 июня – 13 августа 2024 годаНападение боевиков в Дагестане
Александр Бортников Дагестан ФСБ НАК
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