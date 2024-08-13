На форуме "Армия-2024" подписаны контракты с ОПК на 500 млрд рублей

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Госконтракты на сумму около 500 млрд рублей подписаны на военно-техническом форуме "Армия-2024". Об этом сообщил во вторник начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

"Общий объем стоимости контрактов, сегодня подписанных и врученных, составляет практически половину триллиона, около 500 миллиардов рублей", - сказал он.

Армия получит более 500 образцов вооружения и более 1 млн единиц средств поражения, сообщил Гуляев.

"У нас весь 2024 год в части, касающейся объема госзаказа, практически весь объем ГОЗ 2025 года - на 98% - на сегодня законтрактован. Приняты обязательства Минобороны и предприятиями промышленности. Поэтому это дополнительное подписание контрактов, в результате исполнения которых ВС получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"Соответственно, кроме 500 единиц основных вооружений, мы получим еще около 1 млн средств поражения различного калибра", - сказал Гуляев.

В ходе церемонии на форуме "Армия-2024" подписано шесть и вручено 11 государственных контрактов. В частности, они предполагают поставки модернизированных тяжелых огнеметных систем, танков, вертолетов, управляемых ракет и противодиверсионных катеров.