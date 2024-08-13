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В Москве с 24 по 28 августа не будет движения на юге красной ветки метро

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В московском метро с 24 августа по 28 августа включительно не будет движения на участке "Саларьево" - "Новомосковская" Сокольнической линии, предупредил городской Департамент транспорта.

В эти дни там будут проводить работы по подготовке к открытию новой станции "Потапово". Вдоль закрытого участка будут запущены бесплатные автобусы КМ.

Кроме того, пассажирам рекомендуют пользоваться другими маршрутами наземного транспорта и заранее выбирать альтернативу.

В Дептрансе отметили, что с момента запуска станция "Потапово" "сделает быстрее и удобнее поездки для почти 170 тысяч жителей Коммунарки" и у 27 тысяч человек появится метро в пешей доступности.

Дептранс Коммунарка Москва Московский метрополитен
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