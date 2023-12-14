РЖД не согласовывали переход поездов Allegro в собственность финской стороны

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Финляндия не обращалась к ОАО "РЖД" по вопросу передачи поездов Allegro в их собственность.

"Переход поездов в собственность финской стороны РЖД не согласовывался", - заявили "Интерфаксу" в компании.

РЖД пояснили, что скоростные поезда Allegro были изготовлены специально для маршрута Санкт-Петербург - Хельсинки и находились в собственности Oy Karelian Trains Ltd - компании-перевозчика, созданной РЖД и финским ж/д оператором VR Group в ноябре 2006 года. Их эксплуатация на маршруте планировалась до 2041 года.

"В марте 2022 г. финский государственный железнодорожный оператор VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов Allegro, - напомнили в РЖД. - Это было сделано в нарушение межправительственного российско-финляндского соглашения о прямом международном железнодорожном сообщении от 28 апреля 2015 г. и договора между "Российскими железными дорогами" и VR о взаимодействии при организации железнодорожных перевозок от 13 марта 2015 г.".

В компании отмечают, что неоднократные предложения РЖД возобновить эксплуатацию поездов Allegro в рамках действующих соглашений не были приняты финской стороной. В результате их простоя компания Oy Karelian Trains Ltd потеряла источник дохода и не смогла выполнять свои финансовые обязательства. "Таким образом, неправомерные действия компании VR и финского менеджмента компании Oy Karelian Trains Ltd привели к неплатежеспособности последней", - подчеркнули в РЖД.

Ранее в четверг VR Group сообщила, что выкупила поезда Allegro, принадлежавшие совместному предприятию VR и РЖД. "14 декабря VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога", - говорилось в ее сообщении.

Согласно сообщению, VR реализовала право залога, согласно которому четыре поезда Sm6, ходившие в РФ под брендом Allegro, перейдут в собственность компании.