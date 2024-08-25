Минобороны сообщило о продвижении группировки войск "Центр" в глубину обороны ВСУ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Войска группировки "Центр" продолжают движение вглубь обороны ВСУ, группировка "Днепр" нанесла удары по украинским силам в районе Херсона, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской бригад ВСУ, 109-й, 111-й, 129-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Селидово, Галицыновка, Воздвиженка, Тарасовка, Гродовка, Розовка, Торецк, Мемрик и Димитров Донецкой народной республики", - сказали в ведомстве.

"Отражены семь контратак подразделений 100-й, 150-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 14-й бригады нацгвардии. Потери противника составили свыше 500 военнослужащих, два танка, девять автомобилей, 152 мм пушка "Гиацинт-Б", 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - отметили в Минобороны.

По его данным, группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям 65-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, Херсон, Токаревка и Днепровское Херсонской области.

Минобороны РФ сообщило, что подразделениями группировки войск "Север" на волчанском и липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны в Сумской и Харьковской областях.

Как заявили в ведомстве, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, отразила пять контратак.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 32-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Переездное, Зализнянское, Григоровка, Райгородок, Часов Яр, Курдюмовка, Плещеевка, Курахово, Катериновка И Константиновка Донецкой народной республики. Отражена контратака формирований 59-й мотопехотной бригады ВСУ", - сообщили военные.

Отмечается, что в этих районах был уничтожен так Abrams ВСУ и поражены три склада боеприпасов

В министерстве заявили, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ.