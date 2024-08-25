Военные РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в зоне спецоперации нанесли удары по пункту временной дислокации иностранных наемников ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах", - говорится в сообщении.

По данным министерства, средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов HIMARS производства США и 41 беспилотный летательный аппарат.

Военные сообщили, что всего с начала проведения СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30 475 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17 566 танков и других боевых бронированных машин, 1 425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13 621 орудие полевой артиллерии и минометов, 25 200 единиц специальной военной автомобильной техники вооруженных сил Украины.