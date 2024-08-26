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Обломки двух беспилотников повредили жилой дом в Волгоградской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Жилой дом и два нежилых строения повреждены в результате падения обломков двух БПЛА в Еланском районе Волгоградской области в понедельник утром, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"Предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения", - приводятся в сообщении слова Бочарова.

Губернатор отметил, что жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Волгоградская область
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