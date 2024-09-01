В очереди к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось 550 машин

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровый пункт на Крымском мосту со стороны Краснодарского края в воскресенье днем ожидают более пятисот автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"12:00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 550 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания в очереди со стороны Кубани оценивается примерно в два часа.