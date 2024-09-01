Очереди к Крымскому мосту выросли до 790 машин

Фото: Марина Бабанская/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту суммарно с обеих сторон в воскресенье днем ожидают почти 800 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00. Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 590 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра находится 200 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания досмотра в очереди со стороны Кубани оценивается примерно в два часа, со стороны Крыма в час.

Двумя часами ранее очередь со стороны Краснодарского края насчитывала 550 машин, со стороны Крымского полуострова ее не было.