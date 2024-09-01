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Уголовное дело возбуждено после ДТП с восемью погибшими в Нижегородской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства ДТП в Нижегородский области, в результате которого в воскресенье погибли восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автоавария произошла около 11:00 по московскому времени на федеральной трассе М-12 "Восток". За рулем попавшего в ДТП минивэна Hyundai Grand Starex находился гражданин Таджикистана 1992 года рождения, автомобиль ехал в сторону Москвы.

Водитель не справился с управлением и наехал на отбойник с последующим опрокидыванием.

"В автомобиле находилось 11 граждан Узбекистана, которые на территории Российской Федерации находятся законно", - отмечается в пресс-релизе.

"В результате ДТП восемь пассажиров минивэна получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и трое других пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - добавили в полиции.

Ранее со ссылкой на региональный Минздрав сообщалось, что всего в ДТП на федеральной трассе в Нижегородской области в воскресенье пострадали 16 человек.

"Всего пострадавших - 16, из них - восемь погибших. В числе пострадавших и погибших детей нет", - информировало ведомство.

Позже в Минздраве уточнили, что из восьми пострадавших в ДТП четверо после оказания медпомощи отказались от госпитализации, двое в состоянии средней степени тяжести направлены в ЦРБ, двоих пострадавших направляют в областную больницу с помощью санавиации.

Нижегородская область
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