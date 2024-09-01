Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Авария произошла на федеральной автодороге в Нижегородской области в воскресенье, есть погибшие и пострадавшие, сообщает региональный Минздрав.

"По предварительной информации, в ДТП на федеральной автодороге пострадали 13 человек, из них восемь - погибли", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают бригады скорой помощи из Навашино, Выксы и Кулебак. Принято решение задействовать два вертолета санавиации, добавили в Минздраве.

В свою очередь прокуратура Нижегородской области сообщила в воскресенье, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Навашинском районе области. Как информирует ведомство, "сегодня в дневное время на автомобильной дороге федерального значения М-12 "Восток" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна".

По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, авария в Навашинском округе произошла в 11:00 по Москве на 357 км трассы М-12.

По предварительной информации полиции, водитель минивэна, двигавшего от границы Казахстана в сторону Москвы, не справился с управлением, в результате автомобиль совершил наезд на отбойник и опрокинулся. Как отмечают в пресс-службе, "в автомобиле, по предварительным данным, находились 12 или 13 человек".