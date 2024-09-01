Три мирных жителя ранены после обстрела Шебекино

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области, сообщил в воскресенье губернатор Вячеслав Гладков.

"Под непрекращающимся огнем сегодня находится Шебекино. Враг обстрелял город порядка десяти раз. Ранены три мирных жителя", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что повреждены семь многоэтажек и 12 частных домов, сгорели гараж и пять легковых автомобилей, шесть машин посечены осколками. Кроме того, поврежден социальный объект.

Ранее в воскресенье в Шебекино в результате обстрелов были повреждены три производственных объекта и промышленное предприятие.