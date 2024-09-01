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Промышленное предприятие повреждено в Шебекино после обстрела ВСУ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрелов ВСУ повреждено промышленное предприятие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в воскресенье вечером.

"Шебекинский городской округ подвергся атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате трех обстрелов повреждены три производственных объекта и промышленное предприятие", - написал он в свое телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что в зданиях пробиты крыши, выбиты окна и посечены фасады, на одном из объектов перебита газовая труба. Кроме того, осколками посечены две ГАЗели. Также на прилегающей территории произошло возгорание сухой травы.

Гладков добавил, что в селе Муром в результате прилета боеприпаса повреждены пять частных домовладений.

Кроме этого, в селе Новая Таволжанка легковой автомобиль сгорел из-за атаки дрона. В результате атаки еще одного дрона-камикадзе поврежден комбайн, написал губернатор.

Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
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