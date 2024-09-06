Захарова отметила совпадение взглядов РФ и КНДР на ряд вопросов международной повестки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о совпадении оценок Москвы и Пхеньяна по ряду вопросов актуальной международной повестки.

В ходе одной из сессий ВЭФ ее спросили, каким Москва видит будущее России и КНДР.

"Оно изложено было в ходе недавних контактов на высшем уровне. Его директивные направления были изложены в рамках соответствующих соглашений, которые были выработаны. Мы вместе находимся в одном регионе и субрегионе, мы имеем ряд совпадающих взглядов на нынешнюю международную обстановку", - сказала Захарова.

Она обратила внимание, что также "существует такой аспект как тот, что мы проходим невероятные вызовы с точки зрения санкционной войны, которая была развязана и в отношении Северной Кореи, и в отношении нашей страны".

Говоря о принятых в отношении КНДР санкций, Захарова подчеркнула их "масштаб и силу разрушительности с точки зрения их заряда".

"Да, они легитимны, безусловно, потому что Совет безопасности принял и изначально так поставил вопрос, и на тот момент это отвечало существующим реалиям и процедурам", - отметила она.

"Ведь Запад опять обманул, слукавил, опять заставил мировое сообщество себе поверить, говоря тогда о том, что это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность для того, чтобы не допустить терминального развития событий в регионе. А на самом-то деле мы видим, что это было буквально мера, направленная против людей", - сказала официальный представитель МИД РФ.