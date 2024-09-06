В МИД РФ предостерегли Запад от передачи российских активов Украине

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Москва предостерегает Запад от передачи российских активов Украине, последствия такого шага будут болезненными для самого Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"У нас есть чем ответить, и это будет очень болезненно. Но вот открывать этот ящик Пандоры я бы не советовал нашим недоброжелателям, последствия могут быть непредсказуемы для тех, кто стоит сейчас у руля международной финансовой системы", - сказал Биричевский в пятницу в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

По словам дипломата, "мы отслеживаем каждый шаг (Запада - ИФ), и мы предупреждаем в контактах со странами глобального Юга, с нашими партнерами, о том, чтобы они тоже имели это в виду". "Ребята, не трогайте то, что может вызвать такой пожар, который никто потом не сможет остановить", - подчеркнул Биричевский.

В то же время, по его оценке, "на Западе очень осторожно, очень выверено комментируют эту тему". "Шаги пока очень пока минимальные. (Активы) заморожены с 2022 года, но никто не оспаривает, что они принадлежат РФ, они понимают, что если они будут совершать такой акт воровства, то это подорвет доверие к ним, потому что, если так поступить с Россией, то можно так поступить с любой страной, которая будет неугодна Брюсселю или Вашингтону", - сказал дипломат.

Он отметил, что страны Запада "сами осторожны, они побаиваются этого всего".