В МИД РФ заявили, что страны БРИКС обсуждают вопрос о единой расчетной единице

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Дискуссии по созданию единой расчетной единицы в рамках БРИКС уже начались, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Такая работа уже начата по формированию дискуссионного контура по созданию единой расчетной единицы. Понятно, что каждая страна будет продвигать свои собственные интересы, это нормально", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По словам дипломата, "страны БРИКС раздражены тем санкционным давлением, которое оказывается и на них: я имею в виду вторичные санкции или политическое давление, мол, не сотрудничайте с Россией, избегайте контактов с Москвой".

Как он подчеркнул, "вторичные санкции вызывают раздражение и двигают наших коллег из дружественных стран к тому, чтобы вовлекаться в дискуссию о расчетной единице".

В то же время дипломат признал, что введение единой расчетной единицы в рамках БРИКС - "это, конечно, вопрос будущего".