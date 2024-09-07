Высокая пожарная опасность повсеместно отмечается на европейской части России

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожарная опасность в азиатской части России существенно понижается, районов с чрезвычайным, 5 классом, пожарной опасности практически нет, а 4 класс встречается крайне редко, но ы европейской части страны ситуация противоположная - 5 класс пожарной опасности встречается практически везде, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской территории страны практически не осталось районов, где наблюдается 5 класс пожарной опасности. На самом деле и 4 класс крайне редко встречается. Поэтому пожарная опасность на Урале, западной Сибири и в средней Сибири и на Дальнем востоке существенно понижается. И практически сводится к нулю", - сказал Вильфанд.

Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра, на европейской территории России "очень высокая пожарная опасность повсеместно - и на севере, и на юге, и в центре". По его словам, 5 класс пожарной опасности "встречается везде".