Поиск

Высокая пожарная опасность повсеместно отмечается на европейской части России

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пожарная опасность в азиатской части России существенно понижается, районов с чрезвычайным, 5 классом, пожарной опасности практически нет, а 4 класс встречается крайне редко, но ы европейской части страны ситуация противоположная - 5 класс пожарной опасности встречается практически везде, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатской территории страны практически не осталось районов, где наблюдается 5 класс пожарной опасности. На самом деле и 4 класс крайне редко встречается. Поэтому пожарная опасность на Урале, западной Сибири и в средней Сибири и на Дальнем востоке существенно понижается. И практически сводится к нулю", - сказал Вильфанд.

Однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра, на европейской территории России "очень высокая пожарная опасность повсеместно - и на севере, и на юге, и в центре". По его словам, 5 класс пожарной опасности "встречается везде".

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре дрона ВСУ сбито над Белгородской и Курской областями

Падение БПЛА привело к детонации взрывоопасных объектов в Воронежской области

Единый реестр воинского учета планируется полностью передать Минобороны РФ

Единый реестр воинского учета планируется полностью передать Минобороны РФ
Военная операция на Украине

Источник заявил, что РФ продолжит наносить высокоточные удары по военным объектам Украины

Что произошло за день: пятница, 6 сентября

В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США

В Кремле отвергли обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы президента США

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Минюст включил в реестр иноагентов Залину Маршенкулову

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Мультипликатор Павел Мунтян заочно приговорен к восьми годам за фейки о ВС РФ

Ростехнадзор назвал причиной пожара на Омском НПЗ взрыв баллона при ремонте установки

Замкомандующего Ленинградским военным округом обвинили в особо крупной взятке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });