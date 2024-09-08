Поиск

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Мосгордумы по предварительным данным ДЭГ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным МГИК, "Единая Россия" получает 38 мест в Мосгордуме, КПРФ - 3 места, партия "Справедливая Россия - За правду" - 1 место, самовыдвиженцы - 2 места, "Новые люди" - 1 место, следует из первых данных голосования.

Свое место в Мосгордуме сохранил ее председатель Алексей Шапошников.

По данным Мосгоризбиркома, свыше 3,1 млн жителей столицы проголосовали на выборах депутатов в Мосгордуму, большая часть из них голосовала электронно.

"По состоянию на 20:00 выдано бюллетеней 3 млн 151 тыс. 891. Из них бумажных бюллетеней выдано 142 тыс. 132", - сказала председатель МГИК Ольга Кириллова в воскресенье.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

Избирателям были доступны все способы волеизъявления. Они могли проголосовать онлайн на странице elec.mos.ru, а также на избирательных участках двумя способами: с помощью электронных терминалов или с помощью бумажного бюллетеня. Воспользоваться бумажным бюллетенем избиратели могли только на участке по адресу постоянной регистрации. Для этого было необходимо заранее подать заявление. Их принимали до 2 сентября включительно.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатов, которые будут представлять на выборах нового созыва Московской городской думы партию "Единая Россия".

Алексей Шапошников Единая Россия КПРФ МГИК ДЭГ Мосгоризбирком Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 8 сентября

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

МВД не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов в РФ

Локализован пожар, возникший после атаки БПЛА под Воронежем

Умершие знаменитости

Умер Александр Масляков

Умер Александр Масляков

Лавров прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Резервуары с топливом загорелись после атаки дрона ВСУ в Белгородской области

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

РКН оштрафовал иноагентов за отсутствие маркировки в общей сложности на 1 млрд руб.

Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах

ЦИК заявил о более 60 зафиксированных инцидентах с представителями партий на выборах
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль город Новогродовка в ДНР

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });