"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Мосгордумы по предварительным данным ДЭГ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным МГИК, "Единая Россия" получает 38 мест в Мосгордуме, КПРФ - 3 места, партия "Справедливая Россия - За правду" - 1 место, самовыдвиженцы - 2 места, "Новые люди" - 1 место, следует из первых данных голосования.

Свое место в Мосгордуме сохранил ее председатель Алексей Шапошников.

По данным Мосгоризбиркома, свыше 3,1 млн жителей столицы проголосовали на выборах депутатов в Мосгордуму, большая часть из них голосовала электронно.

"По состоянию на 20:00 выдано бюллетеней 3 млн 151 тыс. 891. Из них бумажных бюллетеней выдано 142 тыс. 132", - сказала председатель МГИК Ольга Кириллова в воскресенье.

Выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва прошли в столице с 6 по 8 сентября. Также в Москве состоялись выборы депутатов в восьми муниципальных округах новой Москвы и в муниципальном округе Куркино.

Избирателям были доступны все способы волеизъявления. Они могли проголосовать онлайн на странице elec.mos.ru, а также на избирательных участках двумя способами: с помощью электронных терминалов или с помощью бумажного бюллетеня. Воспользоваться бумажным бюллетенем избиратели могли только на участке по адресу постоянной регистрации. Для этого было необходимо заранее подать заявление. Их принимали до 2 сентября включительно.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатов, которые будут представлять на выборах нового созыва Московской городской думы партию "Единая Россия".