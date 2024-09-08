Беглов набирает более 61% голосов в Петербурге после обработки 15% протоколов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов занимает первое место на губернаторских выборах после обработки 15,82% протоколов, следует из данных ЦИК, обнародованных в воскресенье.

Беглов, выдвинутый партией "Единая Россия", получает 61,16% голосов избирателей.

На втором месте удерживается депутат петербургского парламента Максим Яковлев от ЛДПР с 18,53% голосов.

За ним идет депутат муниципалитета "Ульянка" Павел Брагин, выдвинутый партией "Зеленые": он получает 10,17% голосов.

Четвертым следует председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович с 7,35% голосов.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00 третьего дня голосования явка на губернаторских выборах в Петербурге составила 34,7%.

В 2019 году Беглов, будучи самовыдвиженцем, победил на выборах губернатора Петербурга с 64% голосов при явке порядка 30%.