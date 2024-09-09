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РФ за 8 месяцев увеличила производство шампанского почти на 32%, водки – на 2,7%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в январе-августе этого года произвели 9,2 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство тихих вин увеличилось на 9,5% до 21,3 млн дал. Наиболее высокие темпы роста – в секторе ликерных вин: почти в 1,6 раза до 825,9 тыс. дал.

Водочные предприятия нарастили производство на 2,7% до 48,4 млн дал. Розлив коньяка вырос на 17,8% до 5,95 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов в РФ было выработано 71,1 млн дал, что на 8,5% больше прошлогоднего. Производство слабоалкогольных напитков снизилось на 32,1% до 8,95 млн дал.

В целом алкогольная отрасль РФ за восемь месяцев выпустила 116,9 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 8,5% больше, чем в прошлом году.

Росалкогольтабакконтроль Росалкоголь
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