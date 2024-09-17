В России розничные продажи игристых вин за 8 месяцев выросли на 11,6%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В России в январе-августе 2024 года розничные продажи игристых вин составили 13,5 млн декалитров (дал), что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Это один из самых высоких темпов роста продаж на алкогольном рынке за 8 месяцев текущего года. Близкой была динамика продаж ликерных вин - рост на 11,5%, до 874,9 тысячи дал.

Продажи водки выросли на 0,9%, до 49,8 млн дал, коньяка - на 5,5%, до 9,1 млн дал. Всего продажа спиртных напитков составила 78,2 млн дал, что на 4,8% больше, чем за 8 месяцев прошлого года.

Виноградных вин было продано 37,7 млн дал, что на 1,4% больше прошлогоднего.

Продажи слабоалкогольной продукции снизились на 6,9%, до 10,6 млн дал.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) было продано 149,6 млн дал, что на 2,4% больше, чем годом ранее.