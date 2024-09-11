Военные РФ сорвали попытку ВСУ захватить в Черном море самоподъемную буровую установку

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в среду отбита атака украинского десанта на буровую установку "Крым-2" в Черном море.

"Для захвата российской буровой вышки главным управлением разведки минобороны Украины был направлен морской десант из четырнадцати американских катеров Willard Sea Force с военнослужащими сил специальных операций ВМС Украины", - отметили в Минобороны РФ.

Там заявили, что в ходе боя силами Черноморского флота и военнослужащими, выполняющими задачи охраны и обороны буровой вышки, были потоплены восемь украинских морских катеров и уничтожено до 80 военнослужащих сил специальных операций.

"Ещё шесть украинских катеров ретировались, даже не сделав попыток забрать остававшихся в воде раненых украинских военнослужащих", - отмечает Минобороны РФ.

"Очередная приуроченная к приезду 11 сентября на Украину высоких представителей США и европейских стран "медийная операция" киевского режима в акватории Черного моря захлебнулась в крови и унесла жизни многих десятков украинских военнослужащих", - говорится в сообщении Минобороны РФ.