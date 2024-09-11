Захарова сказала, что регионы РФ не являются предметом переговоров по Украине

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров по Украине, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что очертание любого серьезного, как вы говорите, мирного урегулирования по Украине, включая территориальные реалии определяются этой главной базовой задачей вкупе с гарантиями безопасности России. При этом все входящие в состав России субъекты не являются предметом переговоров", - сказала она в ходе брифинга.

Так она, в частности, ответила на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готовит план урегулирования конфликта на Украине.

При этом Захарова подчеркнула: "Что касается собственно мирных переговоров, - мы сейчас абстрагируемся от того, где какие были утечки, - со стороны руководства Германии ни прямых, ни через посредников никаких обращений, материалов не поступало; нам об этом неизвестно".