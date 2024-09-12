Поиск

Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об аресте заместителя начальника крымского управления Росгвардии Виталия Салмановна.

"Зам. начальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в четверг.

Салманов, по данным парламентария, был арестован в результате "успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии".

"Еще в июне 2022 года был заключен госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 млн рублей. Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приемку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 млн руб", - сообщил Хинштейн.

Александр Хинштейн Крым ФСБ Госдума Росгвардия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Один человек погиб и шестеро пострадали при обстреле рынка в Новой Каховке

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

Гендиректор "Ленбытхима" задержан по делу о хищении при исполнении гособоронзаказа

В Москве уверены, что ограничения на удары Киева дальнобойным оружием по РФ давно сняты

Учет расходов на покупку "Корстона" стал предметом спора "Яндекса" с ФНС

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

МВД РФ запросило сведения о получивших гражданство и не вставших на воинский учет

В РКН сообщили об отражении почти 6 тысяч DDoS-атак с начала года

Работа аэропортов Мурманска и Апатитов ограничивается второй день подряд

Умершие знаменитости

Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай Сванидзе

Заболеваемость гриппом в предстоящем эпидсезоне ожидается достаточно высокой

Володин анонсировал законопроект, запрещающий мигрантам привозить в РФ семьи

Володин анонсировал законопроект, запрещающий мигрантам привозить в РФ семьи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });