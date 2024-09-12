Хинштейн сообщил об аресте замначальника управления Росгвардии по Крыму

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об аресте заместителя начальника крымского управления Росгвардии Виталия Салмановна.

"Зам. начальника ГУ Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталий Салманов арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в четверг.

Салманов, по данным парламентария, был арестован в результате "успешной операции ФСБ при участии собственной безопасности Росгвардии".

"Еще в июне 2022 года был заключен госконтракт на ремонт казармы спецназа ценой в 20 млн рублей. Хотя работы были выполнены не полностью, полковник полиции Салманов подписал акты и осуществил приемку контракта. Ущерб для бюджета составил без малого 1,5 млн руб", - сообщил Хинштейн.