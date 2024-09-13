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Москва осудила передачу Украине шести российских противопожарных вертолетов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Москва рассматривает передачу шести российских противопожарных вертолетов Украине как враждебный шаг со стороны Лиссабона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса "коллективного Запада" по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине", - сказала она журналистам, комментируя решение властей Португалии.

По словам Захаровой, такие действия Португалии способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях, некогда строившихся на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга.

Она напомнила, что решение португальских властей в отношении российских противопожарных вертолетов было обнародовано еще в октябре 2022 года.

Мария Захарова МИД РФ
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