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Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский

Задержан начальник военного представительства Минобороны РФ Популовский
Архивное фото
Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава военного представительства Минобороны России Иван Популовский и его подчиненный Григорий Зорин подозреваются в получении 11 млн рублей взяток от коммерсантов за содействие в приемке военной продукции, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) в отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина", - говорится в сообщении, размещенном в понедельник в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, всего в 2021-2024 годах Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн рублей за обеспечение ими беспрепятственной приемки у предприятий "продукции военного назначения и работ, выполняемых по заключенным государственным контрактам и договорам, а также осуществление общего покровительства при исполнении государственного оборонного заказа".

"Следствием установлено, что ОАО "Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции" и ЗАО "Торговый дом "Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности" в рамках исполнения государственного оборонного заказа на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны России заключили и исполняют государственные контракты и межзаводские договоры на общую сумму более 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2021 году "представители предприятий вступили в сговор с Популовским и Зориным с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров, а также получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа в обмен на получение взятки".

"В ходе следствия фигуранты признали свою вину, проверяется их причастность к иным аналогичным преступлениям, в том числе, связанным с хищением средств, выделенных для нужд государственного оборонного заказа. В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям взяткодателей", - заявили в СКР.

Минобороны РФ Иван Популовский
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