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В МИД РФ призвали избежать катастрофического сценария на Ближнем Востоке

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Москве предостерегают Израиль от начала широкомасштабной военной кампании против Ливана, так как это будет означать катастрофу для Ближнего Востока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что начало широкомасштабной военной операции в Ливане имело бы самые разрушительные последствия для безопасности всего Ближнего Востока, такого катастрофического сценария необходимо избежать", - сказала она в пятницу на брифинге в Санкт-Петербурге.

Так Захарова прокомментировала заявления Израиля о "новой фазе военной кампании" с переносом фокуса на северное направление. Накануне израильская авиация нанесла удары по югу Ливана, а двумя днями ранее в этой стране произошла серия кибератак, в результате которой погибли десятки и пострадали тысячи человек.

По словам дипломата, "вновь призываем вовлеченные стороны к максимальной сдержанности, к прекращению боевых действий, готовности к тесному взаимодействию с региональными и международными партнерами в целях снижения напряженности и стабилизации военно-политической обстановки".

МИД РФ Мария Захарова Израиль
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