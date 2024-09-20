В Новороссийске больше 10 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Новороссийские произошла авария на водопроводе и нарушилось водоснабжение, сообщил телеграм-канал городского водоканала.

"В связи с производством аварийно-восстановительных работ по устранению утечки на водоводе Ду-630 мм (...) с 20:00 по Москве до окончания работ будет выполнено технологическое отключение подачи воды. Численность населения - 10 132 человека", - говорится в сообщении.

На время ремонта воду будут подвозить автоцистернами по заявкам населения.