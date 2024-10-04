ВПП аэропорта Северо-Курильска начнут удлинять в 2026 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Проектно-сметную документацию (ПСД) по удлинению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Северо-Курильска на острове Парамушир планируется подготовить в 2025 году, а в 2026 году - приступить к строительству, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе Сахалинской области.

Работы по ПСД выполнит проектно-изыскательский институт воздушного транспорта "Дальаэропроект".

"Проектно-сметную документацию подготовят в 2025 году, затем объявим конкурс по выбору подрядчика. Удлинение полосы планируем начать в 2026 году", - сказал представитель Минтранса.

Договор на разработку ПСД областные власти подписали 2 октября. В соответствии с обозначенным техническим заданием, существующую ВПП длиной 625 м планируется удлинить еще примерно на 500 метров, что позволит принимать турбовинтовые самолеты вместимостью более 30 человек. Такие воздушные судна есть в парке единой дальневосточной авиакомпании "Аврора", уточняет пресс-служба областного правительства.

"Транспортная доступность Курильских островов для нас является одной из первостепенных задач. Сегодня мы нацелены на развитие инфраструктуры на островах, чтобы наладить регулярное авиасообщение, расширить маршрутные сети и повысить частоту рейсов. Сахалинцы, курильчане и гости региона должны иметь возможность свободно летать и путешествовать вне зависимости от времени года и погодных условий", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Он отметил, что удлинение ВПП позволит открыть регулярное прямое авиасообщение между Южно-Сахалинском и Парамуширом.

В аэропорту также обустроят топливозаправочный комплекс, расширят перрон, установят метеорологическое и навигационное оборудование.

"Северо-Курильский городской округ является одним из наиболее труднодоступных районов Сахалинской области. Морское грузовое сообщение с ним осуществляется с Сахалина через Корсаков (главный морпорт региона - ИФ), а пассажирское (и морское, и воздушное - ИФ) - исключительно через Камчатку", - прокомментировал министр транспорта региона Максим Жоголев.

Он считает, что удлинение ВПП позволит повысить деловую активность и раскрыть туристический потенциал Северных Курил. Кроме того, местные жители получат возможность чаще летать по другим направлениям через Южно-Сахалинск.

Как сообщалось, в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы" в прошлом году в Северо-Курильске построили ВПП длиной 625 метров и шириной 30 метров с грунтовым покрытием, рулежную дорожку и перрон. ПСД готовил также "Дальаэропроект".

Нынешняя ВПП способна принимать самолеты вместимостью до 19 пассажиров. В октябре 2023 года из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск впервые прибыл пассажирский самолет Ан-28, еще один рейс Ан-28 выполнил в июне 2024 года. В настоящее время, по данным областного Минтранса, между Камчаткой и Парамуширом осуществляется вертолетное (на Ми-8МТВ) и морское пассажирское сообщение (на судне "Гипанис").

Город Северо-Курильск - единственный населенный пункт Северо-Курильского района Сахалинской области и вообще на Северных Курилах. Он расположен в северной части Парамушира, более чем в тысяче километров к северо-востоку от Южно-Сахалинска и в 312 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Здесь проживают около 2,4 тысячи человек.