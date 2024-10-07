Поиск

Лавров заявил, что России все равно, кто победит на президентских выборах в США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Для Москвы не имеет значения исход президентских выборов в США, однако если их политика в отношении России изменится и поступят предложения, здесь их готовы изучить, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам", - сказал российский министр в интервью американскому журналу Newsweek.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, какое влияние окажут президентские выборы в США на российско-американские отношения в случае победы Дональда Трампа или Камалы Харрис и как Россия готовится к обоим сценариям.

"В любом случае будем решительно отстаивать интересы России, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности", - подчеркнул Лавров.

Он при этом отметил: "Но в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов. Этого, уверен, желают и американские избиратели".

МИД РФ США Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко считает нужным увеличивать поддержку регионов с учётом роста МРОТ

Олег Вьюгин уйдет с поста председателя совета директоров НАУФОР

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Песков анонсировал своевременное назначение нового посла в США

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения экс-замминистра обороны Иванову

Адвокат сообщил о предъявлении нового обвинения экс-замминистра обороны Иванову

Эксперимент по проверке дорожными камерами полисов ОСАГО могут начать в марте 2025 года

ВГТРК заявил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы медиахолдинга

ВГТРК заявил о беспрецедентной хакерской атаке на онлайн-сервисы медиахолдинга

В Феодосии ввели режим техногенной ЧС из-за пожара

Российские военные сбили за ночь 21 дрон ВСУ над пятью регионами РФ

Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии

Что произошло за день: воскресенье, 6 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });