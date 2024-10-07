Лавров заявил, что России все равно, кто победит на президентских выборах в США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Для Москвы не имеет значения исход президентских выборов в США, однако если их политика в отношении России изменится и поступят предложения, здесь их готовы изучить, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По большому счету нам все равно, чем закончатся эти выборы, учитывая, что в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с Россией. Если в американской политике что-то изменится и появятся предложения к нам, мы будем готовы их изучить на соответствие нашим интересам", - сказал российский министр в интервью американскому журналу Newsweek.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, какое влияние окажут президентские выборы в США на российско-американские отношения в случае победы Дональда Трампа или Камалы Харрис и как Россия готовится к обоим сценариям.

"В любом случае будем решительно отстаивать интересы России, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности", - подчеркнул Лавров.

Он при этом отметил: "Но в целом было бы логично, чтобы хозяин Белого дома, кем бы он или она ни были, сосредоточился на решении проблем своей страны и не искал приключений за десятки тысяч миль от американских берегов. Этого, уверен, желают и американские избиратели".